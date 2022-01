Sommozzatore nota ordigno al largo di Vasto, verifiche in corso della Guardia costiera

Un sommozzatore di Vasto avrebbe trovato, durante una immersione, qualcosa di molto simile ad un ordigno, presumibilmente un residuato bellico. Il rinvenimento pochi minuti fa in località Casarsa. Il sub ha immediatamente segnalato il rinvenimento e sono in corso, in questo momento, le verifiche da parte della Guardia costiera. Sul posto, sulla terra ferma, si è portata anche una pattuglia della Polizia del locale commissariato.

Correlati