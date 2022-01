Il cinghiale e il territorio, dalla ricerca scientifica alla gestione: seminario dell’Università di Teramo

Il cinghiale e il territorio: dalla ricerca scientifica alla gestione. E’ il titolo del convegno organizzato dall’Università degli studi di Teramo, facoltà di Medicina veterinaria, in programma per il 4 febbraio dalle ore 9.30, presso il campus “Ruggero Bortolami” e che potrà essere seguito anche on line da remoto. Le relazioni sono affidate al docente universitario Andrea Mazzatenta, sul tema “Il fenomeno cinghiale tra gestione e danno ambientale“, a Marco Galaverni del Wwf Italia e Filomena Ricci del Wwf Abruzzo, sul tema “La gestione del cinghiale: una review scienfica“.

Esperienze pratiche di gestione verranno portate e analizzate dai responsabili delle maggiori riserve naturali d’Abruzzo, del Pnalm e del parco regionale Sirente-Velino. Tra gli interventi istituzionali previsti quelli di Barbara Franzetti dell’Ispra, di Serena Ciabò dell’ufficio Foreste e parchi della Regione Abruzzo, e di Alfredo Di Domenicantonio della Asl di Teramo. Dopo il dibattito, le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale al settore, Emanuele Imprudente e a Dante Caserta, vicepresidente nazionale del Wwf Italia.

Per partecipare da remoto è necessaria l’iscrizione tramite la compilazione del modulo on line

https://forms.gle/SKRnrdmhFpJfurzV8 entro il 3 febbraio.