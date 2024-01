Sorpreso con 72 dosi di cocaina, arrestato un 36enne macedone proveniente dalla costa

L’Aquila – I carabinieri della sezione operativa della compagnia lo tenevano sotto controllo da qualche tempo, cosicché la presenza in città di un 36enne macedone, proveniente dalla costa abruzzese e con specifici precedenti, non era passata inosservata ai militari impegnati nell’espletamento di servizi antidroga.

Sabato scorso sera è scattato il dispositivo di controllo approntato dai militari dell’Arma, che ha permesso di procedere all’arresto del macedone in possesso di complessivi 36 grammi di cocaina detenuti ai fini di spaccio.

L’uomo, poco dopo l’uscita dal casello dell’Aquila ovest, è stato bloccato a bordo di un’utilitaria presa a noleggio per non dare troppo nell’occhio. Ricorrendone i presupposti, dopo gli iniziali accertamenti, il sospettato è stato perquisito dagli operanti e trovato in possesso di 72 singole dosi di cocaina pronte per essere cedute alla fitta rete di consumatori fidelizzati in poco tempo, per i quali sono stati avviati gli accertamenti volti all’esatta identificazione e l’eventuale segnalazione alla Prefettura.

Dopo l’arresto in flagranza di reato il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida richiesta dal p.m. di turno presso la procura della Repubblica dell’Aquila, che ha ricevuto un dettagliato rapporto delle operazioni svolte dai carabinieri intervenuti.

Dopo la convalida, il gip ha disposta anche il mantenimento in carcere in custodia cautelare.