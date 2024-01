Sfonda un parapetto e finisce con l’auto nella scarpata, incidente mortale sulla fondovalle Treste

Probabilmente ha accusato un malore e ha perso il controllo dell’auto, sfondando prima un parapetto e poi finendo sotto una scarpata. Ha perso la vita così, nel pomeriggio di oggi, un uomo di Fraine di cinquantadue anni. L’incidente intorno alle ore 18 lungo la fondovalle Treste.

Sul posto stanno ancora operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, impegnati nel recupero del veicolo, una Lancia Y. Per gestire la viabilità è presente una pattuglia dei Carabinieri. L’uomo, coniugato a Castiglione Messer Marino, era molto conosciuto e stimato in paese e nel circondario, anche per via della sua attività imprenditoriale.