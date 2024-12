Sorpreso dai carabinieri mentre cede hashish, arrestato un diciottenne

AVEZZANO (AQ) – Arrestato in flagranza per spaccio un 18enne del posto, sorpreso dai carabinieri mentre cedeva hashish.

Poco dopo il tramonto, una gazzella della Radiomobile in transito lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto nota due giovani intenti a confabulare sotto ai portici dell’I.N.P.S., ma ai carabinieri non sfugge lo scambio: un involucro passa di mano in cambio di una banconota da 10€.

L’intervento dei militari è immediato e i due vengono bloccati. Nelle mani dell’acquirente viene rinvenuto un pezzo di hashish di circa 5 grammi, mentre la perquisizione a carico del venditore permette di rinvenire un’altra decina di grammi di stupefacente.

I militari provvedono a perquisire anche l’abitazione del giovane, dove scovano e sequestrano ulteriori 80 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 550 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per il 18enne scatta l’arresto in flagranza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Attenderà l’esito dell’udienza di convalida agli arresti domiciliari, misura a cui è stato sottoposto su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano.