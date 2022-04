Sostenibilità ambientale e nuove tecnologie, al via sei progetti nelle scuole dell’Alto Medio Sannio

Via ai primi sei interventi per le scuole programmati dalla SNAI Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio, che abbraccia 33 Comuni del territorio che ruota intorno a Agnone, Frosolone e Trivento, progetti incentrati soprattutto sui temi della sostenibilità ambientale, sulle nuove tecnologie, e sulle infrastrutture per la didattica dello sport. Nei giorni scorsi, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online della Regione Molise i disciplinari di concessione di tali interventi che coinvolgono diversi istituti scolastici dell’area interna, i quali ora possono richiedere un anticipo del 40% del finanziamento concesso su ogni singolo progetto, per organizzare le attività con i ragazzi e le loro famiglie. «Una tappa importante del percorso dedicato alla scuola – spiega il Coordinatore della SNAI Alto Medio Sannio Mario Di Lorenzo -, in quanto consentirà ai giovani studenti della nostra area interna, dunque alle nuove generazioni e alle loro famiglie, di formarsi su tematiche rilevanti come il rispetto dell’ambiente e le nuove tecnologie, fondamentali per preservare il futuro del territorio».

Il settore dell’istruzione è uno dei tre pilastri su cui è costruita la Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio, con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile condiviso e per combattere lo spopolamento. In totale, sono stati programmati 24 interventi sulla scuola, che coinvolgono attivamente tutti gli istituti comprensivi del territorio. Tra i progetti, che potranno essere avviati nei prossimi mesi, probabilmente con il nuovo anno scolastico a seconda dell’organizzazione delle scuole, “Impariamo il riciclo”, che coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo D’Agnillo di Agnone e dell’Istituto Comprensivo di Frosolone “Colozza” in attività extra-scolastiche nell’apprendere come riutilizzare materiali di uso quotidiano destinati allo scarto. Gli alunni potranno approfondire argomenti sul benessere ambientale, anche con il supporto di proiezioni e di laboratori pratici. Progetti sull’ “Educazione alla sostenibilità e al progetto dell’ambiente” coinvolgeranno studenti e famiglie dell’Istituto Omnicomprensivo di Trivento, dell’Istituto Comprensivo di Carovilli “Molise Altissimo”, e dell’Istituto Comprensivo “Colozza” di Frosolone, tra Civitanova del Sannio e Bagnoli del Trigno, in attività didattiche frontali ed interattive, visite guidate e laboratori pomeridiani in presenza sui temi dell’aria, l’acqua, il suolo e i rifiuti, l’energia, il rapporto uomo-territorio e l’educazione agroalimentare.

L’Infolab, che coinvolge l’Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata, e la scuola primaria e secondaria di I grado di Montefalcone nel Sannio (CB), vedrà la realizzazione di laboratori per sviluppare le competenze digitali ed in particolare, attività di video maker. È previsto anche l’acquisto di materiale tecnologico, finalizzato alla realizzazione di tali lavori. Un altro intervento in via di realizzazione riguarda le infrastrutture per la didattica dello sport di cui beneficeranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani e di Limosano. La palestra sarà fornita di moderne attrezzature per praticare ginnastica e diverse tipologie di sport singoli e di squadra.

I procedimenti tecnici da portare avanti per concretizzare i progetti sono stati condivisi in una riunione, che si è svolta il 25 marzo 2022, tra l’assistenza tecnica della SNAI Alto Medio Sannio, i responsabili del settore istruzione e programmazione della Regione Molise, i dirigenti scolastici e i referenti di tali iniziative delle scuole di tutta l’area.

