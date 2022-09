Spaccio di eroina in casa, scattano le manette per un disoccupato del Vastese

I carabinieri della stazione di Casalbordino, coadiuvati dalle stazioni di Torino di Sangro ed Ortona e da un’unità antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Chieti, hanno arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Tribunale di Vasto, un 52enne disoccupato con dimora a Villalfonsina gravato da numerosi e specifici precedenti.

Alcuni residenti del piccolo e tranquillo paesino sulle colline del Vastese hanno segnalato ai carabinieri della stazione di Casalbordino lo strano andirivieni, a qualsiasi ora del giorno e della notte, di persone estranee alla comunità, che si incontravano fugacemente nei pressi o all’interno dell’abitazione dell’uomo.

I carabinieri di Casalbordino hanno avviato subito le indagini del caso ed hanno riscontrato che gli sconosciuti segnalati dai solerti residenti, erano giovani provenienti in particolare da Atessa, Vasto e Gissi e tutti accomunati da precedenti per uso di stupefacenti del tipo eroina.

Attorno all’abitazione i carabinieri operanti hanno attuato una serie di servizi di osservazione che hanno permesso, nel corso di diversi mesi, di fermare cinque di questi giovani che sono stati trovati in possesso di nove dosi in totale di eroina, che alcuni di loro hanno ammesso di avere appena acquistato dal disoccupato. A quattro di loro, inoltre, è stata ritirata anche la patente di guida in quanto erano stati fermati a bordo delle loro autovetture mentre si allontanavano dal piccolo centro del Vastese.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, concordando con le risultanze investigative e quindi con la richiesta della locale procura della Repubblica, ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello spaciatore che è stato associato dai carabinieri di Casalbordino alla casa circondariale di Lanciano.