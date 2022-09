Quercia secolare si abbatte sul tetto di un’abitazione, Vigili del fuoco in azione

Un pesante ramo di una possente quercia secolare si è abbattuto, nella tarda serata di ieri, su un’abitazione in località Canale, lungo la provinciale che dall’abitato di Schiavi di Abruzzo conduce verso la fondovalle Trigno.

L’incidente intorno alle ore 23 di ieri sera. Un enorme ramo, probabilmente già compromesso nella sua tenuta, del peso stimato di circa quaranta quintali, si è staccato dal tronco della quercia abbattendosi contro il tetto e la facciata di una abitazione.

In quel momento, per fortuna, all’interno dell’immobile non era presente nessuno; proprio ieri la proprietaria era andata altrove.

Questa mattina i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, intervenuti con una potente autogru, hanno rimosso il pesante ramo dal tetto dell’abitazione, ripristinando le normali condizioni di sicurezza.

«Negli anni scorsi avevamo segnalato la pericolosità di quel ramo che sovrastava la sede stradale dell’arteria comunale che si innesta sulla provinciale. – spiega il genero della proprietaria – Qualcuno o qualche associazione bloccò i lavori di messa in sicurezza che il Comune era intenzionato a fare perché pare si tratti di una quercia secolare. Vale più un albero o la vita delle persone? Ora chi ci ripagherà i danni?».

L’enorme ramo ha infatti danneggiato il tetto dell’abitazione, mandando letteralmente in frantumi diversi metri quadrati di tegole e un intero cornicione.

Sul posto, per garantire la viabilità sulla provinciale dove stanno ancora operando i mezzi dei Vigili del fuoco, è presente una pattuglia dei Carabinieri del comando stazione di Castiglione Messer Marino.