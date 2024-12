Spaccio nel parcheggio dell’ufficio postale, giovane arrestato in flagranza

L’Aquila – Gazzella dei carabinieri piomba nel parcheggio adiacente l’ufficio postale di via Aldo Moro: un arresto in flagranza.

Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della Radiomobile nota un passante intrattenersi con il conducente di un’auto parcheggiata. I due sembrano intenti a chiacchierare, ma i militari notano un rapido scambio: il passante consegna 20 € e riceve in cambio un piccolo incarto. Tanto basta: l’equipaggio blocca l’utilitaria prima che possa rimettersi in marcia e procede al controllo del conducente, un 19enne di origine straniera residente in città. Il passante, invece, riesce a dileguarsi tra i palazzi approfittando del buio.

Le circostanze giustificano l’immediata perquisizione personale e veicolare: in possesso del giovane vengono trovate 16 dosi di cocaina e oltre 1000 € in denaro contante. Lo stupefacente viene sequestrato, così come la somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo viene arrestato in flagranza per spaccio di cocaina e per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, a cui viene comunicato l’arresto dell’uomo e le circostanze in cui è maturato, dispone che venga condotto nelle camere di sicurezza del vicino comando provinciale dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida.