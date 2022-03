Sparatoria e tir in fiamme per assaltare il caveau dell’istituto di vigilanza Ivri

(ANSA) – SAN GIOVANNI TEATINO, 25 MAR – Scene di caos nella zona commerciale di Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, a causa di una rapina che, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato il caveau dell’Ivri.

Strade riempite di chiodi, auto danneggiate, incidenti, camion incendiati per bloccare la viabilità, esplosioni e, stando alle testimonianze, anche una sparatoria.

Sul posto ci sono forze dell’ordine, vigili del fuoco e ambulanze. Al momento, riferisce il sindaco, Giorgio Di Clemente, sono chiuse via Po, le strade limitrofe e l’asse attrezzato Pescara-Chieti. (ANSA).

«Scene a cui nessuno vorrebbe mai assistere. – scrive su Facebook il primo cittadino – Camion incendiati che bloccano le vie di transito alla zona commerciale di San Giovanni Teatino, asse attrezzato compreso. L’asse attrezzato, nel senso di marcia per Pescara è bloccato con la conseguente lunga coda di automobili. Pare che ci sia stata una violenta rapina, per la quale sono prontamente intervenute le forze dell’ordine. Per fortuna pare che non ci siano stati feriti».

