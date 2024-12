Maltempo: ancora nevicate dai 500 metri, graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio

SITUAZIONE: l’Italia è sotto l’influenza di un’ampia depressione, centrata tra la Puglia e la Grecia, che determina tempo instabile e molto ventoso, specie al Centro-Sud, nel contempo un robusto campo anticiclonico, in espansione sull’Europa occidentale, porta già tempo stabile al Nord. Per oggi il tempo non subirà particolari cambiamenti, salvo una graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. Giovedì, l’allontanamento del minimo lascerà soltanto una residua instabilità al Centro-Sud, mentre sul resto del Territorio si instaurerà una fase di tempo stabile, con progressiva attenuazione della ventilazione.

Mercoledì 25 dicembre 2024

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli, localmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 500-600 m, in innalzamento fino a 800-900 m, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca.

Mari: agitato localmente.