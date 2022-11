Spettacolo e divertimento per i bimbi di Pediatria, il Circus Olliver History in ospedale

Il reparto di Pediatria-Nido dell’ospedale “Veneziale” di Isernia ha accolto con entusiasmo l’iniziativa del Circus Olliver History di offrire un piccolo spettocolo di clown ai bambini ricoverati. L’idea, nata dalla generosità degli artisti circensi e grazie alla disponibilità degli operatori sanitari da sempre sensibili ad iniziative sociali, si è concretizzata tra le stanze del reparto e ha regalato gioia ai bambini che stanno affrontando un momento delicato della loro esistenza, lasciando loro un ricordo piacevole della permanenza in ospedale. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi quando gli artisti del Circus Olliver History hanno portato in ospedale sorrisi e palloncini colorati, tra acrobazie ed esercizi di contorsionismo. Uno spettacolo molto apprezzato dai piccoli pazienti e dai loro genitori, oltre che dal personale in servizio.

