Spopolamento e accoglienza, a Vastogirardi arrivano tre nuclei familiari richiedenti protezione internazionale

Il prefetto di Isernia, Franca Tancredi e il sindaco del Comune di Vastogirardi, Luigino Rosato, hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la gestione della prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che saranno ospitati presso le tre unità abitative oggetto dell’intervento finanziato nell’ambito della misura Pon Legalità 2014/2020-Asse 7-Linea di azione 7.1.1. Le unità abitative, destinate all’accoglienza di tre nuclei familiari con minori, per un totale di 9 ospiti, saranno utilizzate nelle more del passaggio da parte del predetto ente locale alla rete del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai).



Il prefetto e il primo cittadino alto molisano, in un’ottica di massima sinergia di intenti, hanno espresso sincera soddisfazione per l’accordo raggiunto che consentirà di ampliare la rete di accoglienza, sottolineando come “la stessa, unitamente all’integrazione, può rappresentare un valore aggiunto che contribuisce ad elaborare politiche di contrasto al fenomeno dello spopolamento delle aree interne e rurali, attraverso una rinnovata progettualità della governance territoriale, basata su un approccio cooperativo tra i diversi livelli di governo. È di certo uno strumento efficace per rafforzare la rete dei servizi territoriali in favore delle famiglie ed arrestare la perdita di risorse umane e produttive che è dilagata nei territori più periferici del Paese, come anche nell’area del Molise Altissimo”.