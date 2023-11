Fulmine colpisce e incendia una quercia, Vigili del fuoco in frazione Cannavina a Schiavi di Abruzzo

Un fulmine si è abbattuto su una grossa quercia in frazione Cannavina di Schiavi di Abruzzo. La scarica elettrica ha innescato un incendio e per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, anche in considerazione della vicinanza dell’albero alle abitazioni. La squadra, al comando di Paolo Spadanuda, ha raggiunto la frazione in breve tempo e ha iniziato le operazioni di spegnimento che sono tutt’ora in corso.

La quercia colpita dal fulmine in frazione Cannavina