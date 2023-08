Sport e inclusione sociale, a Capracotta un percorso per tutte le età

‘Sport e inclusione sociale’, il Comune di Capracotta realizza un percorso polivalente per la pratica sportiva libera. “Si tratta di un intervento finanziato con i fondi del Pnrr rivolto ai comuni del Mezzogiorno al di sotto dei 10.000 abitanti”, commenta il sindaco Candido Paglione. Il percorso è dotato di attrezzature che possono essere utilizzate da giovani, adulti e diversamente abili. La dotazione prevede cyclette, bicicletta inclusiva, calisthenic per attività fisica a corpo libero, step per esercizi tonico-trofica degli arti inferiori a basso impatto, strumento per spalle e braccia e una panca per i muscoli addominali. “Tutto questo – conclude Paglione – con lo scopo di favorire l’attività fisica e l’integrazione sociale. Un altro segnale di attenzione nei confronti della nostra comunità e di chi la frequenta”.

