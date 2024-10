Stagione teatrale all’Italo Argentino, si apre anche la galleria

Un boom di richieste mai registrato nella storia del teatro Italo Argentino. Tutti esauriti i posti disponibili in platea per quanto concerne le poltroncine riservate ai titolari di abbonamenti (130). Lo confermano i responsabili dell’associazione Amici dell’Italo Argentino che gestisce la struttura e “costretti” ad aprire la galleria la quale verrà messa a disposizione per quanti desiderano acquistare il solo tagliando in occasione degli spettacoli. In questo caso il costo del biglietto sarà leggermente inferiore a chi siederà in platea dove saranno lasciati al botteghino circa novanta di tagliandi per ogni evento della stagione teatrale 2024-2025.

Insomma, Agnone e l’hinterland rispondono “presente” al nuovo corso sposato da una ventina di giovani del posto, che non senza sacrifici, hanno deciso di investire tempo e risorse per continuare a far vivere il tempio della cultura altomolisana. Nel frattempo il Comune lavora al reperimento di nuovi fondi per installare l’impianto fotovoltaico che assicurerà un risparmio in bolletta di energia elettrica e riscaldamento, voci, che negli anni, hanno rappresentato la vera problematica per i gestori.