Stefano Tacconi ospite dello Juventus Official Fan Club Cercemaggiore Bianconera

È prevista domenica 20 ottobre la presenza di Stefano Tacconi per salutare tutti gli iscritti dello JUVENTUS Official Fan Club Cercemaggiore Bianconera.

L’ex portiere della Juventus e leggenda del calcio italiano ha accettato di buon grado l’invito degli oltre 150 iscritti al Club Cercemaggiore Bianconera che sarà ospite d’onore durante il pranzo sociale del Club che si terrà presso l’Agriturismo “La Ginestra” a Cercemaggiore.

Tacconi si intratterrà tutta la giornata di domenica nell’incontrare soci del club, simpatizzanti e amici nel ripercorrere insieme il primo e il secondo tempo della sua carriera e della sua vita. Un primo tempo che va dal 1983 al 1992, difendendo i colori bianconeri, condividendo lo spogliatoio con grandissimi campioni come Platini, Scirea, Tardelli e Vialli, raccogliendo successi, inclusi due Scudetti e la vittoria della Coppa dei Campioni allo stadio Heysel, culminata con la storica Coppa Intercontinentale del 1985 contro l’Argentinos Juniors e poi il suo secondo tempo, che si contraddistingue da un momento critico, dopo un aneurisma cerebrale durante un evento di beneficenza, a seguire un percorso difficile ma di grande forza interiore, Tacconi ha affrontato nuove sfide, sostenuto da medici, fisioterapisti e dalla sua ineguagliabile ironia.

Stefano Tacconi presenterà anche il suo libro “L’arte di parare”, edito da Rizzoli, che ripercorre i sui successi nello sport ma soprattutto nella vita, a dimostrazione che vivere lo sport in maniera serena, solidale e seria significhi prepararsi al meglio ad affrontare e vincere le difficoltà che la vita ogni giorno ci chiama a misurarci.

Fondato nel 2013, il JUVENTUS Official Fan Club Cercemaggiore Bianconera club, che ad oggi ha raggiunto la straordinaria cifra di oltre150 soci, si è sempre distinto per la sua caratteristica di agire come centro di aggregazione oltre che seguire la propria squadra del cuore; uomini e donne uniti da una passione comune ma che condividono nella vita di tutti i giorni lealtà e valori sociali, che poi sono gli elementi fondamentali per “giocare il campionato più bello del mondo”.