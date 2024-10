Trivento fra le stelle: l’astronauta Umberto Guidoni ospite dell’istituto “Nicola Scarano”

Mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 11, presso il Centro Polifunzionale di Trivento, l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” avrà l’onore di ospitare l’astronauta e astrofisico di fama internazionale, Umberto Guidoni, per un evento che si preannuncia come un momento di grande rilevanza educativa e culturale.

L’incontro, organizzato con il Comune di Trivento e L’Ufficio Scolastico regionale per il Molise, intitolato “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”, vedrà Guidoni condividere la sua straordinaria esperienza di astronauta e scienziato con gli studenti, offrendo una preziosa testimonianza che spingerà a riflettere su temi centrali per la crescita personale e professionale.

L’evento si inserisce nell’ottica di apertura della scuola al territorio e di riprogettazione della didattica con un approccio esperienziale e attrattivo, capace di coinvolgere gli studenti su più livelli e di stimolare competenze trasversali. La presenza di Umberto Guidoni rappresenta una grande opportunità per i ragazzi dell’Istituto e dei comuni limitrofi, che avranno l’occasione di confrontarsi direttamente con un protagonista dello scenario scientifico internazionale.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott Giuseppe Natilli, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per creare una sinergia attiva tra scuola e territorio, evidenziando come il coinvolgimento delle istituzioni e delle personalità di spicco possa arricchire l’offerta formativa. “La nostra scuola si impegna costantemente per offrire ai ragazzi esperienze educative che vadano oltre le tradizionali aule scolastiche. L’incontro con l’astronauta Guidoni è un’occasione unica per mostrare loro che il sapere non è statico, ma dinamico e applicabile al mondo reale”.

Guidoni, con la sua esperienza in missioni spaziali e una carriera che ha oltrepassato i confini della Terra, trasmetterà agli studenti un messaggio chiaro: la perseveranza, l’ambizione e il coraggio di sognare in grande sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro. Non si tratta solo di ascoltare un racconto di avventure spaziali, ma di riflettere sull’importanza di sviluppare la propria visione, di non conformarsi agli standard sociali imposti e di abbracciare il cambiamento come parte integrante del processo di crescita.

L’Istituto Omnicomprensivo di Trivento, da sempre attento alla necessità di innovare la didattica, vede in questo incontro un passaggio fondamentale per rendere l’apprendimento più esperienziale, stimolante e attraente per le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di integrare la dimensione teorica con esperienze concrete, in grado di rendere gli studenti più consapevoli delle sfide globali e più preparati a diventare cittadini attivi e responsabili. La scuola si pone così come un interlocutore attivo con il territorio, favorendo relazioni proficue con la comunità locali e portando al centro della propria missione educativa il concetto di cittadinanza globale.

“Sognare in grande, con la consapevolezza che il successo si costruisce attraverso impegno, passione e determinazione, è il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri studenti con questo incontro”, ha concluso il Dirigente Scolastico.

La presenza di Guidoni rappresenta un ponte tra il sapere accademico e l’esplorazione dei confini della scienza, offrendo spunti per una crescita personale e professionale significativa.

Tutti con la testa tra le stelle!