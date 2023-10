Strade senza illuminazione pubblica, i residenti del centro storico: “Ci sentiamo cittadini di serie B”

Strade al buio e prive di illuminazione pubblicamalgrado la loro importanza in fatto di transitabilità veicolare. Un problema, quello della circovallazione alle spalle del centro storico, mai realmente affrontato da nessuna amministrazione nel corso degli anni. Dunque due le strade senza lampioni che da Agnone centro conducono ai rioni San Pietro e la Ripa. La prima di competenza del Comune, la seconda sotto la gestione della Provincia di Isernia. A denunciare la situazione alcuni cittadini e automobilisti. “Se si esclude qualche contrada, la circovallazione di Agnone è l’unica area dove mancano punti luce adeguati” commentano i residenti. Così dalla salita della Comunità montana in direzione San Pietro e porta Berardicelli, si è costretti nelle ore notturne a percorrere le arterie al buio.

Oggi a chiedere un intervento affinché si possa programmare l’installazione di lampioni, c’è anche il comitato di quartiere ‘Agnone-Centro storico’ il cui presidente è Antonino Patriarca. “Crediamo che con poche migliaia di euro nonché avvalendosi della disponibilità di alcuni artigiani del posto, pronti a sposare la causa gratuitamente, il problema può essere risolto. Sappiamo che la casse comunali non navigano nell’oro, tuttavia con buon senso e volontà si può arrivare ad intercettare le risorse necessarie per realizzare un’opera importante anche dal punto di vista panoramico oltre che sotto l’aspetto prettamente viario” ammettono alcuni cittadini dei due quartieri. “Al tempo stesso – aggiungono – non bisogna dimenticare che fino a qualche anno fa, ovvero prima della realizzazione dell’ultimo lotto della fondovalle Verrino, la strada in direzione la Ripa, era la principale via che conduceva alla Trignina, nonché porta d’ingresso ad Agnone per quanti provenivano dalla costa”.

Naturalmente affinché la progettualità possa trovare riscontro, fondamentale sarà l’avvio di un dialogo collaborativo tra Comune e Provincia. A riguardo cadono a pennello le elezioni per il rinnovo della presidenza di via Berta. Infatti, nei programmi elettorali dei due schieramenti guidati da Alfredo Ricci (centrodestra) e Daniele Saia (centrosinistra) potrebbe essere inserita l’installazione dei lampioni in quell’area.