Laura Marzadori: il primo violino del Teatro alla Scala di Milano incontra gli studenti molisani

Domani, 28 ottobre 2023 gli studenti dell’ISIS Majorana Fascitelli incontreranno il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori. L’evento, promosso dall’Associazione musicale “Forme classiche”, impegnata nella diffusione della cultura musicale classica nel nostro territorio, sposa gli obiettivi del progetto “Orientamento” dell’Istituto volto a sostenere e orientare gli studenti nella scoperta dei propri talenti.

Personaggio noto non solo nel mondo della musica classica ma anche in quello social degli influencer, Laura Marzadori, a soli 25 anni, ha vinto il Concorso Internazionale per primo violino di spalla dell’orchestra del Teatro alla Scala con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim. Nel febbraio del 2023 si è fatta conoscere dal grande pubblico salendo sul palco dell’Ariston di Sanremo accanto a Lazza e Emma; in quella occasione il suo account ha avuto un boost di diecimila followers in pochi giorni.

Primo violino e influencer, un insolito connubio da cui nasce l’incontro tra la musica classica e il mondo di Instagram, le note di Mozart e Beethoven e le grandi firme della moda.

Occasione unica, dunque, per gli studenti del Majorana Fascitelli che dal confronto con un personaggio di fama internazionale, così lontano e allo stesso tempo così vicino al loro mondo, potranno trarre ispirazione per trovare il talento nascosto che è in ognuno di loro.