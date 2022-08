Street art: alunni in azione tra i vicoli del paese e Guilmi rifiorisce

Guilmi si rinnova grazie alle innumerevoli opere di Street Art che fanno bella mostra in ogni suo angolo, da questa estate. Tutto è nato da un’ attività di Service Learning progetto dell’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, realizzato dagli alunni e i docenti della Scuola Primaria di Guilmi.

Visto l’inaspettato e incredibile successo dell’iniziativa, l’Amministrazione, in concerto con le insegnanti del posto, ha esteso il Progetto a tutto il paese, con l’intento di riqualificare e abbellire, ulteriormente, le vie del piccolo borgo. L’iniziativa ha raccolto, da subito, il consenso di tutta la popolazione, in particolare dei bambini e dei ragazzi, in un clima di entusiasmo condiviso e di inclusione.

Il risultato è stato sorprendente: strade, vicoli, piazzette e cortili sono rinati a nuova vita, tali da attrarre turisti, anche stranieri, incuriositi ed intenti a fotografare l’opera che più li colpisce.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Racciatti e sempre disponibile a sostenere chi si impegna a valorizzare il paese, ha finanziato l’iniziativa, e «ringrazia calorosamente tutti i volontari che si sono cimentati in questa bellissima ed utilissima attività e soprattutto le maestre, scrigni inesauribili di idee».