Vininvicoli, sorsi e sapori d’autore: passeggiata enogastronomica nel centro storico di Schiavi

Il Centro Italico Safinim A.P.S. con il patrocinio del Comune di Schiavi di Abruzzo (Ch) presenta la nona edizione di Vininvicoli, sorsi e sapori d’autore! Una passeggiata enogastronomica, tra profumi e sapori intensi, nella cornice offerta dai vicoli del centro storico. Oltre a degustare ottimi vini ed alcuni prodotti tipici del territorio, ci saranno gruppi musicali a rallegrare la serata. È importante ricordare che la manifestazione non è una cena, non c’è prenotazione di tavoli e/o posti a sedere, e tutta la proposta gastronomica è pensata per essere mangiata in versione “street food”. Un’edizione “particolare” per via della nota situazione per gli eventi pubblici in questo determinato periodo storico ma che speriamo sia piacevole. Per l’occasione, in apertura straordinaria e sino alle 24:00, sarà possibile visitare il Museo Archeologico di Schiavi di Abruzzo con una selezione rappresentativa dei risultati di decenni di scavi e di scoperte effettuati nell’Area Sacra dei Templi Italici. L’appuntamento è per il 16 Agosto 2022 a partire dalle 21:00.

