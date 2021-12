Sull’autobus senza green pass, quattrocento euro di sanzione nel Chietino

A seguito dell’entrata in vigore del recente D.L. 172/2021 e con l’adozione del c.d. “super green pass”, sono stati disposti dal Questore di Chieti Annino GARGANO, secondo quanto indicato dal Prefetto Armando FORGIONE in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, servizi di controllo del territorio interforze, effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia Finanza e con l’impiego anche delle Polizie Locali.



Nella sola giornata di ieri, il personale del Commissariato di P.S. di Lanciano, ha proceduto al controllo di 107 persone, nonché sei attività commerciali. Un passeggero di un pullman della linea urbana veniva contravvenzionato con una sanzione di euro 400, poiché nel corso del controllo, viaggiava sprovvisto di green pass.

I controlli hanno seguìto quelli effettuati nei giorni scorsi in occasione dei quali sono stati sanzionati il titolare di un esercizio pubblico ed un cliente per violazioni alle norme di contenimento Covid 19. In particolare, il gestore aveva permesso l’accesso nel locale ad un cliente privo della mascherina protettiva.