Sulle orme di San Francesco Caracciolo, da Napoli a Loreto in sella ad una bici

In bici da Napoli a Loreto passando per Agnone sulle orme del ‘Cammino di San Francesco Caracciolo’. L’idea è venuta a cinque ciclisti di Milano, Ivan Negretti, Antonio Metta, Maurizio Criscuolo, Michele Campanozzi, Marco Giuliani che nei giorni scorsi hanno fatto tappa in alto Molise dove il patrono dei cuochi è morto il 4 giugno 1608. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna Oceanus onlus ‘Pedalando verso il futuro’, in collaborazione con il ‘Cammino San Francesco Caracciolo’.

L’evento inoltre si inserisce nella settimana europea dell’energia sostenibile 2022 – European Sustainable Energy Week – promosso dalla Commissione Europea. Ad Agnone i cinque ciclisti hanno visitato la chiesa dell’Annunziata dove sono conservate alcune reliquie del santo. Il percorso in bicicletta da Napoli a Loreto – hanno detto – ha l’obiettivo di promuovere il cammino del San Francesco Caracciolo. In tutto 633 chilometri per cinque tappe. Il tour vede anche il patrocinio del Coni. Promuovere i territori, le comunità attraversate nonché incentivare l’uso della bicicletta come mezzo per gli spostamenti urbani, resta la principale mission dei promotori dell’idea.