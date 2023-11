Svaligiano un bar-tabacchi, braccati dalle forze dell’ordine: refurtiva recuperata, ladri in fuga

All’alba di oggi, presso una rivendita di tabacchi sita in località Serroni di Lanciano, due malfattori, con viso travisato, dopo avere forzato l’ingresso dell’esercizio, trafugavano tabacchi di varie marche nonché il registratore di cassa, trasbordando il tutto su di una autovettura, poche ore prima asportata dal centro il Lanciano.

Il sentore che stesse accadendo qualcosa ha fatto sì che, grazie ad una telefonata giunta al 112, il personale dell’Aliquota Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Lanciano, al comando del capitano Giuseppe Nestola, si attivasse con rapidità con più pattuglie e che, con l’intervento in tempi rapidi sul luogo, ha permesso ai militari di recuperare in toto sia la refurtiva che l’automezzo.

Le verifiche del caso ne permettevano successivamente la restituzione ai legittimi proprietari. I malfattori vedendosi braccati si davano a precipitosa fuga, con ricerche degli stessi tutt’ora in corso. A bordo del mezzo venivano altresì recuperati gli arnesi da scasso utilizzati nella circostanza. Tale tempestivo intervento ha sortito utili risultati da parte degli equipaggi del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lanciano che venivano, specie nelle ricerche dei malavitosi, coadiuvati dalle volanti del locale Commissariato di pubblica sicurezza.