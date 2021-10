Sventato furto a Trivento, ladri in fuga a piedi per le campagne

Dal Comando di Via Croce, sede della compagnia Carabinieri di Bojano, ribadiscono l’importanza delle segnalazioni tempestive, come avvenuto qualche giorno fa in Trivento, dove il proprietario di una villetta poco distante dal centro, di ritorno da un viaggio, appena ricevuto l’allarme dell’antifurto ha allertato Carabinieri e vicini. Il tempestivo intervento non ha evitato la forzatura della porta finestra, ma ha sicuramente scongiurato il furto, mettendo in fuga per le campagne i malviventi, il cui bottino poteva essere sicuramente ingente.

