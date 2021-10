Si aggirano nelle campagne «in cerca di lavoro», pregiudicati nella rete dell’Arma

Due pregiudicati provenienti da area campana, sono stati controllati nelle campagne di Bojano, a bordo di autovettura segnalata aggirarsi senza meta, asserendo essere in cerca di lavoro. Ricorrendone i presupposti, sul posto sono stati perquisiti unitamente al veicolo a loro in uso, non rinvenendo nulla di quanto ricercato (armi – strumenti atti ad offendere – sostanze di illecita detenzione), ma i loro nominativi sono stati segnalati alla Questura per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bojano per anni tre, che a quanto pare mancava nella “collezione” personale, infatti nella medesima circostanza gli sono stati notificati analoghi provvedimenti emessi nel nord Italia.

