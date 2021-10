Sventato furto in abitazione a Bagnoli del Trigno: banda di tre ladri in fuga

Non solo l’Alto Molise, ma anche i piccoli centri al di là del fiume Trigno, lungo la sua vallata, sono oggetto, in questi giorni, delle attenzioni criminali dei ladri. Nella serata di ieri, poco prima delle ore venti, un furto in abitazione è stato sventato, del tutto casualmente, in via Roma, poco distante dalla farmacia, nel centro abitato di Bagnoli del Trigno.

Il video di un sistema di sorveglianza, che è diventato già virale sui social, mostra tre ladri, con il viso coperto, che si introducono furtivamente all’interno di una proprietà privata, quello che sembra un cortile esterno di una abitazione. Uno dei delinquenti è armato, per così dire, di un utensile da scasso, presumibilmente un piede di porco. Il video mostra i tre che scendono da una scalinata esterna nel tentativo di introdursi all’interno di una abitazione per poi depredarla. L’arrivo di una autovettura disturba però l’azione criminale: una donna, alla guida del mezzo, nota qualcosa di anomalo e lancia l’allarme, cominciando a gridare. I tre si danno a precipitosa fuga, sempre ripresi dalle telecamere di sicurezza. Poi saltano a bordo di un’auto lasciata in sosta, pronta all’uso, e si allontanano dalla scena del crimine. Pare che il veicolo dei ladri sia stato anche inseguito, per un lungo tratto, da alcuni residenti, anche se l’inseguimento ha dato esito negativo. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri. Posti di controllo sono stati istituiti sul territorio dai diversi comandi stazione dell’Arma.