Tagli ai Comuni, dai parlamentari impegno per trovare nuove risorse

«Ho avuto da molti Parlamentari a cui ho scritto nelle scorse ore conferma dell’impegno per trovare nuove risorse per i piccoli Comuni, dopo i tagli dei finanziamenti previsti in legge di bilancio. Segnale positivo. Presidieremo il fronte con Uncem nazionale».



Lo afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.



«Lontani da ogni contrapposizione politica, abbandonando ogni dannosa frammentazione, o ideologica divisione, abbiamo chiesto ai Parlamentari l’impegno rinnovato, positivo, determinato per supportare Comuni ed Enti locali tutti – prosegue – Occorre individuare, a brevissimo, nel quadro di nuovi articolati, nuove risorse economiche per investimenti, che in montagna hanno dimensione di valle, sovracomunale, a vantaggio di molti. La mancanza di riforme vere per il sistema istituzionale – da troppi anni si rinvia la riscrittura completa del TUEL, ridefinendo chi fa che cosa, oltre che ambiti territoriali di collaborazione e lavoro insieme – ha indebolito i Comuni che sono sempre meno ‘Autonomie’ della Repubblica, non avendo propria capacità impositiva fiscale e dovendo dipendere da trasferimenti (sempre meno) dal centro. Su un sistema fragile, i tagli di fondi per investimenti e di servizi rischiano di aumentare sperequazioni e disuguaglianze, complicando il lavoro dei Sindaci nel dare risposte ai Cittadini, in particolare ai più deboli».



Uncem invita nella lettera i Parlamentari a «lavorare di più e ancora insieme, con tutto il Parlamento, per evitare tagli, riduzioni di trasferimenti, per individuare nuove risorse economiche ma soprattutto per evitare prevalgano spinte individualiste e campaniliste che non fanno bene al sistema democratico, alla Repubblica. L’interdipendenza delle Istituzioni è quantomai evidente in tempi complessi come quelli che viviamo, che crediamo richiedano massimo impegno per evitare che troppi restino indietro. Uncem vuole unire, perché la Montagna è generatrice di unità e sintonia».

Il 21 gennaio Uncem organizza a Torino un convegno dal titolo eloquente: “Speranza Montagna”. «Non possiamo perderci nell’individualismo, che spesso la Politica non riesce a contrastare, perdendosi piuttosto in contrapposizioni partitiche, personali, ed evitando il necessario dialogo. Ripartiamo invece dall’ascolto e dall’incontro. A Torino ciascuno di Voi è invitato per condividere con Sindaci, Amministratori, associazioni un percorso nuovo di fiducia e impegno. Uncem ci crede profondamente», conclude il Presidente Colombero.