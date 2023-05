Taglia la catena e porta via la bici elettrica, marocchino acciuffato dai Carabinieri

E’ stato tempestivamente fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Ortona un uomo di anni 41, di origine marocchina e residente nel comune di Orsogna con a carico vari precedenti, che qualche minuto prima aveva rubato una bicicletta elettrica. Il mezzo a due ruote era stato posteggiato dalla proprietaria, con tanto di catena e lucchetto di sicurezza, nel parcheggio di un noto supermercato della zona.

I militari, grazie anche alla rapida chiamata sul 112 da parte della proprietaria che uscita dall’esercizio commerciale si era accorta che la sua e-bike non era più presente, hanno subito avviato le ricerche e hanno riconosciuto il modello e il colore della bicicletta. L’uomo è stato individuato e bloccato a poca distanza dal luogo dell’asportazione. Dalla perquisizione, tra l’altro, è stato trovato in possesso di strumenti per scassinare, quali una tenaglia ed un cacciavite,

verosimilmente utilizzati per tagliare la catena e portare via la bicicletta. La bicicletta elettrica è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria che ha ringraziato l’Arma di Ortona per l’alta professionalità e la tempestività dell’intervento. In attesa di convalida, l’uomo, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Chieti, è finito agli arresti domiciliari presso la sua abitazione con l’accusa di furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli.