Tamponi a tappeto a Rosello, otto i positivi al Covid

«Otto sono le persone a Rosello attualmente positive, delle quali, sette assistite nelle proprie abitazioni e una trasferita presso l’Ospedale Civile di Chieti».

Alessio Monaco, sindaco di Rosello, commenta l’esito dei tamponi Covid effettuati nei giorni scorsi in paese.

«Sono state attivate tutte le procedure di assistenza, controllo e sorveglianza attiva dei contatti stretti, per i quali è stata imposta la misura dell’isolamento attivo fiduciario. – continua il primo cittadino – A loro e a tutti i rosellani altrettanto affetti da covid, sparsi in Italia e nel Mondo, giunga la nostra vicinanza, augurando che tutto passi nel minor tempo possibile e senza conseguenze. Richiamo tutti alla massima attenzione, responsabilità e rispetto delle norme. Usciamo solo se necessario».