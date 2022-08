Tamponi gratuiti a Vasto in occasione del Jova Beach Party

Un’occasione per fare prevenzione e limitare l’ulteriore incremento dei contagi da Covid-19. Questo il senso dell’iniziativa voluta dall’Azienda sanitaria della provincia di Chieti che offre la possibilità di sottoporsi a test gratuiti a turisti, cittadini di Vasto e al pubblico del Jova beach party. La finalità è chiara: prevenire la diffusione dell’infezione con la diagnosi tempestiva e l’isolamento delle persone contagiate, ancor più importante nel momento in cui ci si prepara alla ripresa delle attività dopo la pausa di ferragosto.

I tamponi potranno essere eseguiti nei giorni del concerto, 19 e 20 agosto dalle ore 11.00 fino alla mezzanotte, presso la stazione ferroviaria, sul treno ambulanza allestito per l’occasione e per il soccorso immediato in caso di emergenza, e in città presso la sede del Comune di Vasto nella zona prospiciente il parcheggio comunale, dalle ore 16.00 alle 20.00.

Non sono necessarie prenotazioni né prescrizioni.

Si ricorda, inoltre, che all’ingresso dell’area concerto saranno distribuite mascherine gratuite messe a disposizione da Asl e Protezione Civile.