Tamponi tutti negativi, torna operativo il distaccamento Vigili del fuoco

In seguito alla positività al COVID-19 di un dipendente in servizio presso il Distaccamento Vigli del Fuoco di Santa Croce di Magliano, era stato necessario, nei giorni scorsi, chiudere l’intera caserma, al fine di mettere in pratica tutte le necessarie misure di sicurezza a tutela del personale e della cittadinanza.

«Poiché tali misure sono state applicate con successo e l’emergenza presentatasi può ritenersi superata, – spiegano dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Campobasso – il Distaccamento Vigli del Fuoco di Santa Croce di Magliano sarà riaperto dal pomeriggio odierno. Gli ambienti della sede del distaccamento sono stati sanificati da una ditta specializzata, appositamente incaricata dal Comando, sebbene i tamponi di tutti gli operatori che sono entrati in contatto con il dipendente risultato positivo abbiano dato esito negativo».