Tanti auguri alla sindaca di Castiglione Messer Marino che spegne le candeline

Stanno tentando di farle andare di traverso anche la torta di compleanno, riducendo il personale medico del 118 del locale distretto sanitario, ma non riusciranno certo a farle perdere il sorriso e la determinazione che da sempre la contraddistinguono, anche quando non indossava la fascia tricolore. Carissimi auguri alla sindaca di Castiglione Messer Marino, la pediatra Silvana Di Palma, che in questi giorni spegne le candeline.

