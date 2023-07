‘Casearia’, ad Agnone la prima fiera-mercato del Mezzogiorno dedicata ai formaggi

Valorizzare la filiera italiana del latte e dei prodotti, esaltare un modello di sviluppo economico attraverso una manifestazione specializzata e di qualità.

Questi gli obiettivi di ‘Casearia’, la fiera nazionale dei formaggi, in programma dall’1 al 3 settembre, ad Agnone, organizzata dall’omonima associazione culturale in collaborazione con ‘EmLive’.

L’annuncio ufficiale della nuova manifestazione è stato dato dai promotori. “Il Molise, al centro dell’Italia, terra di transumanza, di ambiente incontaminato e di società ancorata a valori e tradizioni ancestrali – spiegano – ha le caratteristiche peculiari per ospitare una rassegna che vuole superare la concentrazione degli eventi del settore solo nel Nord Italia. ‘Casearia’ si lega ai valori dell’autenticità dei territori regionali, abbracciando nel contempo un concetto di sostenibilità economica e ambientale, in grado di rilanciare la micro-territorialità, la promozione dei prodotti, del territorio e del turismo. L’iniziativa parte anche dall’esigenza di colmare il divario con il Nord Italia, sviluppando anche nel Centro Sud un’offerta integrata tra prodotti, cultura, turismo, paesi, borghi rurali, sostenibilità ambientale, attraverso un approccio innovativo, creativo, in linea con le politiche dell’Unione Europea”.

Le aziende avranno l’opportunità di proporre i prodotti al grande pubblico e di incontrare i buyer del settore. Dal 1 al 3 settembre, faranno da corollario alla fiera convegni con tecnici, esperti, associazioni di categoria. Si farà il punto su analisi e prospettive del comparto, testing, master class con sommelier e assaggiatori. Prevista anche una sessione concorsi che premierà con il trofeo realizzato dalla millenaria Pontificia fonderia Marinelli, i migliori prodotti di quattro sezioni: pasta filata fino a tre mesi, pasta filata oltre tre mesi; semi stagionato e stagionato.