Tartufi, miele e carne senza tracciabilità: sequestrate dieci tonnellate di prodotti

I Carabinieri forestali di Sulmona e Castel di Sangro hanno sequestrano, nei giorni scorsi, 35 quintali di carne e tartufi privi di tracciabilità in seguito ai controlli sul rispetto della corretta gestione della filiera agroalimentare presso una ditta con sede a Sulmona, specializzata nella lavorazione, trasformazione e vendita di tartufi.

Nella sede principale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo circa 35 quintali di carne congelata, confezioni di tartufi trasformati e miele: tutte le confezioni erano prive delle prescritte etichette sulla tracciabilità e provenienza degli alimenti.

I militari hanno effettuato analoghi controlli anche in altri magazzini in uso alla stessa ditta, rinvenendo altri contenitori di alimenti che avevano etichette per la tracciabilità dell’origine del prodotto non conformi, altri ne erano completamente sprovvisti ed altri erano scaduti, conseguentemente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ulteriori 70 quintali di prodotti a base di tartufo. Le irregolarità riscontrate hanno altresì comportato l’erogazione di sanzioni amministrative, a carico dell’amministratore della società, per un totale di euro 8.600.