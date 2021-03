Tasso bloccato in una casa, catturato e liberato in campagna dai Vigili del fuoco

Personale del comando Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuto, nella giornata di oggi, nel comune di Boiano, per il recupero di un tasso rimasto

bloccato all’interno di una casa disabitata nel centro storico.

Mediante un trasportino per animali si è provveduto al recupero e al successivo trasporto del tasso. L’animale è stato liberato in aperta campagna alla presenza del personale veterinario del servizio pubblico e i Carabinieri forestale competenti per territorio.

