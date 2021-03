Covid: vaccinati 120 over 80 a Montazzoli “zona rossa”

Una settimana decisiva per il completamento della vaccinazione degli over 80 nelle zone rosse. In pole position i Comuni nei quali resta ancora un numero importante di persone iscritte alla piattaforma regionale in attesa di essere immunizzate, anche se complessivamente in questi territori è stata già vaccinata la metà della popolazione target.

Questa mattina è stata sottoscritta la convenzione con l’Università per l’utilizzo del Pala UdA, all’interno del Campus, in via dei Vestini a Chieti. La struttura, già impiegata per accogliere lo screening di massa, è in allestimento in queste ore per essere pronta a vaccinare nel week end circa mille anziani. Nell’accordo stipulato tra il Direttore generale della Asl Thomas Schael e il Rettore Sergio Caputi si prevede inoltre che nel corso della prossima settimana si prosegua con la vaccinazione del personale dell’Ateneo, e nel week end successivo altri mille over 80.

Montazzoli “zona rossa”

Nel piccolo Comune dell’Alto Vastese è stato applicato il “modello Crisanti”: la situazione epidemiologica è stata aggredita con tamponi e isolamento tempestivo dei positivi, con il risultato di un forte rallentamento della circolazione virale. E per assicurare agli anziani la necessaria protezione oggi è giunta un’équipe del 118 per vaccinare i 120 over 80 del posto.