Tavani: «Fratelli d’Italia primo partito nel Chietino» e già si pensa alle surroghe in Regione

«A nome del partito esprimo grande soddisfazione e il più sentito ringraziamento agli elettori per aver consentito – voto su voto – la rielezione del nostro presidente Marco Marsilio. Un fatto storico, mai accaduto in regione prima, e doppiamente storico per il valore in Fratelli d’Italia. Grazie ai 42.753 consensi tributati a FDI nella nostra provincia, abbiamo raggiunto il 25,70% rimanendo sopra la media regionale del 24,10%, secondi solo alla provincia di L’Aquila (26,50%)». Così in una nota il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Antonio Tavani.

«Abbiamo eletto i primi Consiglieri regionali di questa nostra provincia, in attesa di ulteriori buone notizie che sono fiducioso arriveranno con le surroghe. – va avanti Tavani – Congratulazioni a Tiziana Magnacca e Nicola Campitelli, per ora. Adesso non dobbiamo disperdere questo consenso, è il momento di rilanciare un lavoro, mai smesso, per riguadagnare tutti gli importanti centri della nostra provincia che sono ancora nelle mani del centrosinistra».