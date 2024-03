Uomini e mezzi ammassati a Venafro per la rievocazione storica delle battaglie della Winterline

Ad ottant’anni dall’errato bombardamento alleato di Venafro, 15 marzo 1944, l’Associazione e Museo Winterline Venafro torna con la quinta edizione, ed evento unico in Molise, del “RADUNO WINTERLINE”, una due giorni in cui mezzi militari d’epoca e reenactors in uniforme storica visiteranno i luoghi chiave delle battaglie della Winterline, la linea difensiva affrontata dagli Alleati tra il novembre 1943 e il gennaio 1944.

Una manifestazione che, come ci dice il presidente Luciano Bucci, va a concludere la serie di eventi commemorativi, organizzati dall’ottobre scorso fino ad oggi dall’Associazione Winterline Venafro, volti a ricordare il duro passaggio del fronte nel territorio di Venafro e dintorni in quella che fu la prima e vera esperienza di battaglie in montagna per le truppe alleate. Il programma, consultabile al link www.winterlinevenafro.it/raduno-winterline-venafro , prevede, per il sabato 16 marzo, la partenza alle 10:15 da Venafro della colonna di mezzi e reenactors, un giro nei luoghi chiave come Leone ( Frazione di Pozzilli ), Acquafondata e Viticuso e il rientro sul corso campano di Venafro intorno alle 16:30 con sosta fino alle 21 dei veicoli e reenactors per permettere a tutti i curiosi di vedere e scoprire la storia tramite i mezzi e le uniformi d’epoca, sarà anche presente una mostra di biciclette d’epoca a cura della Neri Restuari di Pozzilli.

Domenica 17, invece, l’appuntamento è alle 10:00 sulla piazza Castello Pandone di Venafro dove si riuniranno i mezzi e i reenactors per andare a visitare il War Museum Winterline Venafro, sempre più punto di riferimento per gli appassionati di storia. Contestualmente, verrà inaugurato un “Floor Vector of Memory” di Liberation Route Europe che è stato donato al Museo Winterline da parte dell’Associazione Liberation Route Italia, acquistato grazie al sostegno finanziario dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania per il tramite del Fondo Italo-Tedesco per il Futuro, nell’ambito del progetto “Liberation Route Europe’s Trails in Italy” , un percorso della memoria internazionale che vedrà anche Venafro come tappa. Tutte le manifestazioni sono realizzate in collaborazione con il Comune di Venafro , con il contributo del Comune di Pozzilli, il patrocinio dei Comuni di Conca Casale , Acquafondata e Viticuso nonché con il supporto delle Associazioni Concammina e SOStengo Viticuso. Appuntamento quindi al 16 e 17 marzo 2024 per rivivere la storia grazie all’Associazione Winterline Venafro APS.