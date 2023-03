Teatro, 2600 persone e 10 associazioni vogliono contitolarlo a Paola Cerimele. Depositata la petizione in Comune

Duemila e seicento firme, quelle consegnate sabato mattina al sindaco di Agnone dai promotori dell’iniziativa che intende contitolare il teatro Italo Argentino alla memoria dell’attrice Paola Cerimele, scomparsa tragicamente in un incidente stradale il 25 agosto scorso. Gli amici di Paola e la testata giornalistica l’Eco de l’Alto Molise online, nella sala giunta di Palazzo Verdi, alla presenza del primo cittadino, Daniele Saia e dell’assessore al Bilancio, Amalia Gennarelli, hanno rilanciato la proposta sottoscritta nei mesi scorsi da oltre 2500 persone.

La petizione indirizzata all’intero consiglio comunale, è stata poi protocollata nell’ufficio preposto. L’idea, inoltre, vede l’adesione di dieci associazioni che operano sul territorio cittadino composte da professionisti e giovani impegnati in svariati settori quali cultura, sport e volontariato.

“Accogliamo di buon grado la petizione – ha detto Saia -. Valuteremo attentamente il progetto che prima di tutto dovrà passare in commissione per poi essere portato all’attenzione del Consiglio comunale che deciderà il dà farsi”. Dal canto loro i promotori auspicano che tutto possa concretizzarsi in tempi brevi.