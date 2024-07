Teatro a mille metri, a Pietrabbondante  “La pace” di Aristofane. E a Trivento l’omaggio a Ivan Graziani

E’ stato presentato questa mattina a Campobasso il programma delle attività di “Tra Antiche Mura”, rassegna di musica e teatro che sarà di scena nei più suggestivi luoghi del Molise, tra cui Teatro romano di Altilia nel Parco Archeologico di Sepino (CB) ed il teatro sannita di Pietrabbondante (IS). Presenti i sindaci e gli amministratori dei comuni interessati, nonché il dott. Enrico Rinaldi per la Direzione regionale Musei Molise, a fare gli onori di casa (in assenza dell’assessore regionale Salvatore Micone impegnato nella seduta odierna del Consiglio regionale del Molise) è stata la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e la dott.ssa Angela Aufiero, direttore del Servizio Cultura Regione Molise che hanno illustrato insieme a Vincenzo Luongo, componente del cda della Fondazione Molise Cultura, l’intera programmazione di eventi che avrà inizio il 19 luglio a Larino per concludersi il 31 agosto sempre nella città frentana, nella magnifica sede del Palazzo Ducale.

E proprio a Larino la rassegna esordirà il 19 luglio alle ore 21 nel Palazzo Ducale, con Maxi Manzo e il suo gruppo che presentano “El vestido de Dora”, spettacolo musicale incentrato su un docufilm che racconta l’esperienza dell’immigrazione attraverso le vicende di una famiglia di origini abruzzesi. Il progetto dell’artista italo argentino si è aggiudicato il Premio Flaiano 2022 per la prima edizione Under 35 della sezione di Italianistica intitolata a Luca D’Attanasio, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri.

A seguire il 29 luglio (ore 21) nel Teatro Romano di Altilia a Sepino il concerto per quartetto vocale e percussioni delle Faraualla che attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti, si traduce in un repertorio di composizioni originali e di brani tradizionali.

Il 30 luglio, sempre nel Parco Archeologico di Sepino, il grande ritorno di Toquinho nel Molise. Toquinho, pseudonimo di Antonio Pecci Filho, nipote di Giovanni Antonio Pecci partito da Toro (CB) verso il Brasile, torna nella terra dei suoi avi paterni dopo il concerto tenuto proprio a Toro nel 2008. Ad Altilia si esibirà insieme alla splendida voce della brasiliana Camilla Faustino, per un progetto artistico che è un omaggio alla musica brasiliana e un tributo a tutti quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia.

Dal 7 agosto torna la 48^ edizione di Teatro a mille metri, storico appuntamento per gli amantin del teatro classico nella magnifica cornice del Teatro Italico di Pietrabbondante. Alle ore 18,30 la Compagnia Mauri Sturno presenta la commedia “La pace” di Aristofane con la regia e l’adattamento di Vincenzo Zingaro, nella sua storica edizione, considerata da insigni studiosi come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia, inserita dall’Università di Roma “La Sapienza” nel progetto internazionale “Il Teatro Classico Oggi”.

Il 9 agosto (ore 18,30) spazio alla commedia plautina con “L’avaro”, per una produzione del Teatro Belli per la regia di Carlo Emilio Lerici. Protagonisti dello spettacolo sono Gigi Savoia (attore napoletano che abbiamo visto nella compagnia di Eduardo De Filippo e poi con Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Maurizio Scaparro, Luca De Filippo, Mariano Rigillo) e Francesca Bianco (da 40 anni protagonista in tutte le principali produzioni del Teatro Belli).

Infine il 14 agosto serata conclusiva con “Elena” di Euripide per la regia di Nicasio Anzelomo, protagonisti Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo e Alessandro D’Ambrosi. Tra tutte le tragedie euripidee, quella dedicata a Elena è la più trasgressiva e innovativa: rovescia il mito di Elena. Euripide mette in scena la personificazione della traditrice per eccellenza e ne fa una donna ideale, fedele a Menelao e madre piena di rimpianti per aver abbandonato la figlia Ermione.

Il 19 agosto (ore 21) la carovana di “Tra Antiche Mura” si sposta a Trivento (CB) dove in Piazza Cattedrale si esibirà Filippo Graziani in un concerto che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito torna a vibrare attraverso Filippo con l’album di inediti “Ivan Graziani – Per gli amici”, da cui trae ispirazione il nome del tour.

Infine il 31 agosto il ritorno nel Palazzo Ducale di Larino per la serata che conclude la rassegna promossa da Regione e Fondazione Molise Cultura con il concerto di Vince Tempera. Compositore di canzoni e di centinaia colonne sonore per il cinema (tra cui Febbre da cavallo) e di famose sigle dei cartoni animati (come Ufo Robot e Goldrake), tastierista e arrangiatore di Francesco Guccini, Tempera ha attraversato il rock negli anni Settanta ed è stato tra i protagonisti della grande stagione della canzone d’autore (Lucio Battisti, Mina, Fabio Concato, Biagio Antonacci, Gianluca Grignani, Loredana Bertè) ed uno dei principali direttori dell’orchestra del Festival di Sanremo. Il concerto sarà impreziosito da numerosi omaggi a Fellini, Sergio Leone, Totò, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov, Riz Ortolani, proiezioni di film-cult che hanno fatto la storia del cinema, come La Dolce Vita, La strada, Il Padrino, Giù la Testa, C’era una Volta il West, Metti Una Sera a Cena, Profondo Rosso, e da aneddoti raccontati dal M° Vince Tempera.

Biglietti e prenotazioni per gli spettacoli gratuiti disponibili su Ciaotickets da lunedì 15 luglio 2024.

Scarica il presskit da www.fondazionecultura.eu