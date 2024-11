Teatro Italo Argentino, buona la prima: successo ad Agnone con la commedia “Racconti Mannari”

È stata un successo la prima di stagione tenutasi ieri pomeriggio al Teatro Italo Argentino di Agnone: la commedia Racconti Mannari, di e con Salvatore Catanese, Ciro Esposito e Rosario Minervini e con la partecipazione di Martina Sionne, ha donato al numeroso pubblico un pomeriggio intenso, fra entusiasmo generale e fragorose risate.

Lo spettacolo, prodotto da AtomiBros, ha visto alternarsi tre quadri narrativi dalle tinte surreali e grottesche, con i ritmi vivaci e serrati tipici della commedia partenopea, perfettamente sostenuti dalla maestria degli interpreti. Per la compagnia si trattava della prima data fuori l’area campana, dopo il debutto avvenuto lo scorso 19 ottobre al Theatr’On di Napoli a sua volta preceduto dall’anteprima del 12 ottobre in Kosovo, in esclusiva per l’Esercito Italiano in missione.

Tutti esauriti i posti in platea, tra abbonamenti e biglietti venduti in botteghino: un record, a detta degli organizzatori, per uno spettacolo di stagione teatrale ad Agnone. Un’apertura all’insegna dell’entusiasmo e dei buoni auspici, dunque, come ha ricordato Salvatore Catanese rivolgendosi al pubblico al termine dello spettacolo: «Siamo grati agli organizzatori e onorati di aver aperto questa bellissima stagione teatrale di Agnone» ha dichiarato. «Vi invitiamo a continuare a sostenere il teatro, affinché questa sala sia sempre così bella e piena come stasera».

La stagione teatrale agnonese, promossa dall’Associazione Amici del Teatro Italo Argentino con il cofinanziamento FSC – Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Molise, prosegue il prossimo 23 dicembre alle 21:00 con il concerto Gospel Christmas Night, che vedrà protagonisti i Simply Singers Choir diretti da Silvia Romano. I biglietti sono in prevendita al costo di € 15 in platea ed € 10 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 17:00, sarà attivo il botteghino del teatro.

Intanto al Cinema Teatro di Agnone proseguono le proiezioni cinematografiche: appuntamento sabato, domenica e lunedì prossimi con Venom: The Last Dance. Per informazioni sugli orari e i giorni delle attività, si invita a scrivere una mail all’indirizzo teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, a contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o a seguire i canali social del Teatro.