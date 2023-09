Teatro, ripartono i corsi di recitazione diretti dalla Compagnia Stabile del Molise

La scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise, diretta da Raffaello Lombardi, riapre le iscrizioni ai corsi 2023/2024 nelle sedi di Campobasso, Termoli e Vasto. Anche quest’anno si prospettano lezioni appassionanti e stimolanti per bambini, adolescenti e adulti.



Gli incontri informativi si terranno nei seguenti giorni e orari: Termoli martedì 20 settembre dalle ore 18:30 (presso la scuola di ballo Emozioni Latine con sede in Via del Melograno 5), giovedì 21 settembre a Campobasso dalle ore 18:30 presso la sede del Teatro Studio di via Albino 11/13 e venerdì 22 settembre a Vasto al Grido Cineteatro di via Madonna dell’Asilo ore 18:30 .

Durante gli incontri gli insegnanti presenteranno le materie di studio e le metodologie che verranno applicate durante le lezioni; tutti gli interessati avranno la possibilità di confrontarsi con loro per conoscerli e avere ulteriori informazioni.



I laboratori della scuola, della durata di nove mesi (ottobre-giugno), sono rivolti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di ogni età che vogliono vivere l’esperienza del palcoscenico come percorso di crescita. Durante le lezioni – attraverso lo studio della recitazione – gli allievi impareranno a superare i blocchi emotivi e ad esprimere liberamente la propria creatività.

Particolare attenzione è dedicata al laboratorio teatrale per i giovanissimi dai 6 ai 10 anni guidato da Mariangela Lombardi: un percorso incentrato sul gioco inteso come strumento di interazione, comunicazione e sviluppo della creatività.



Il variegato gruppo degli insegnanti è composto dall’attore-doppiatore Raffaello Lombardi – Recitazione (ERT di Modena e il Dams di Bologna), dal regista Antonio Ligas – Recitazione, (Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio d’Amico), dalla danzatrice Alisia Ialicicco – Movimento Scenico (Accademia Nazionale di Danza), da Giorgia Berardi – Storia del Teatro e del Cinema (Università La Sapienza ), Andrea Cerullo – Scrittura Creativa e Comunicazione (Cinema Università La Sapienza), Mariangela Lombardi – Recitazione (Corso Nazionale operatore teatrale per l’infanzia metodo Teatro in Gioco), Simone Zeoli Recitazione per Cinema (Università di Pisa).



All’interno dei percorsi formativi non mancheranno appuntamenti extra con le lezioni di canto tenute dalla bravissima Eleonora Moro, lezioni di costume e portamento a cura di Sandro Mastrostefano costumista di Cinema Prosa e Opera nonché lezioni di Trucco per Teatro e Cinema.

Negli ultimi anni sono stati attivati anche corsi trasversali come quello di Scrittura Creativa e Sceneggiatura tenuti da Andrea Cerullo e Simone Zeoli e a breve riprenderanno gli appuntamenti del corso di Dizione.



Altamente gratificanti sono stati i risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni dagli allievi della scuola che si sono esibiti in più di quaranta saggi-spettacoli: Tingeltangel di Karl Valentin; Misura per Misura di William Shakespeare; Dante in Lowfield. L’inferno al centro da La Divina Commedia di Dante Alighieri; Il Prezzo da Sette Minuti di S. Massini; Cantatrice Calva di Eugène Ionesco; The Kitchen di Arnold Wesker; Fastidio da Morire adattamento da Max Aub; Le Donne al Parlamento e Le Nuvole di Aristofane; Monologouache, Monolocos; Le Intellettuali di Molière; Il Miles Gloriosus di Plauto, Le Cognate di M. Tremblay; Alice Underground; Sherlock Holmes; Le favole di Esopo; Pinocchio, Il Mago di Oz; La spada nella roccia; La misteriosa scomparsa di W; Il Piccolo Principe solo per citarne alcuni.

Gli spettacoli sono andati in scena su palchi convenzionali quali il Teatro Savoia, l’Ex Gil, il Teatro Verde e il Teatro Italo Argentino, ma anche in spazi alternativi come il Castello Monforte, il Palazzo Cannavina e la Tenuta La Castellana.



Non solo teatro… ma anche tanto cinema!

Nella scuola, al termine di due cicli di lezioni sulla recitazione cinematografica, sono stati realizzati due cortometraggi diretti da Simone Zeoli: Bureaukratòs e At the end of horizon; di notevole interesse è stato Il Prezzo: tre allievi del corso di sceneggiatura hanno scritto soggetto e sceneggiatura del cortometraggio che ha fatto da prequel all’omonimo spettacolo teatrale portando a termine un vero laboratorio di commistione tra cinema e teatro.

L’esperienza sul set ha fatto sì che diverse produzioni attingessero dal bacino di allievi della CSM per ricoprire diversi ruoli in film girati in Molise.

Numerosissimi i progetti previsti per l’anno accademico 2023-2024 che coinvolgeranno gli allievi della scuola dai più piccoli ai più grandi nel segno dell’arte della recitazione, della cultura e della crescita personale.

I corsi della Compagnia Stabile del Molise avranno luogo al Teatro Studio di via Albino 11/13 – adiacente al parcheggio dell’ex stadio Romagnoli – dove numerosi sono stati e saranno gli appuntamenti teatrali, musicali e letterari. L’obiettivo per la sede di Campobasso è quello di renderla un punto di incontro e di creazione artistica non solo per gli allievi ma per quanti abbiano voglia di confrontarsi sull’arte con progetti che segnino la crescita culturale del capoluogo molisano.

Solida e sempre in evoluzione la collaborazione con l’Accademia del Grido di Vasto dove i corsi di recitazione si svolgeranno nell’ampio Grido Cineteatro di via Madonna dell’Asilo.

I corsi di Termoli saranno ospitati presso la scuola di Ballo Emozioni Latine in via del Melograno, 5.

La Compagnia Stabile continua il suo percorso – avviato nel 2010 dalla passione e dalla volontà di Paola Cerimele – con rinnovato slancio e determinazione grazie alla costante collaborazione di un gruppo affiatato di artisti, formatisi in importanti realtà di cinema e teatro d’Italia, che ogni anno aggiungono qualità al percorso formativo degli allievi.





INSEGNANTI E INSEGNAMENTI DELLA SCUOLA DI RECITAZIONE DELLA CSM

Raffaello Lombardi (Recitazione, interpretazione)

Antonio Ligas (Recitazione, dizione)

Alisia Ialicicco (Movimento scenico)

Andrea Cerullo (Fondamenti dello spettacolo e Linguaggi della comunicazione)

Simone Zeoli (Cinema)

Giorgia Berardi (Storia del teatro e Storia del Cinema)

Mariangela Lombardi (Propedeutica teatrale per bambini)

Davide Pinto (Propedeutica teatrale per bambini)

Eleonora Moro (Canto, Musical e Teatro Canzone)

Sandro Mastrostefano (Costume teatrale e portamento)

– INCONTRO INFORMATIVO A TERMOLI: MERCOLEDI 20 SETTEMBRE ORE 18:30

– INCONTRO INFORMATIVO A CAMPOBASSO: GIOVEDI 21 SETTEMBRE ORE 18:30

– INCONTRO INFORMATIVO A VASTO: VENERDI 22 SETTEMBRE ORE 18:30





ISCRIZIONI APERTE

Per informazioni e iscrizioni tel. 349.8364699/329.8762594

e-mail: comp.stabilemolise@gmail.com

sito: www.compagniastabiledelmolise.com

Facebook e Instagram: Compagnia Stabile del Molise.

