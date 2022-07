Telelaser in azione, mano pesante della Polizia: saltano patenti

Anche nel fine settimana la Polizia di Stato ha effettuato controlli mirati al contrasto della velocità pericolosa nelle strade che attraversano il “Parco Nazionale Abruzzo – Lazio – Molise”. In particolare, è stato effettuato un servizio con Telelaser sulla SS 83, all’ingresso del comune di Pescasseroli (AQ), nel cuore del parco, considerato il notevole aumento del traffico veicolare, soprattutto di mezzi a due ruote, che interessa quella zona nei weekend.

Numerose le violazioni al codice della strada, che gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano hanno contestato, molte delle quali relative a motociclisti che hanno superato i limiti di velocità consentiti: ben tre le violazioni dell’articolo 142/8° comma per il superamento dei limiti e sette quelle previste dall’articolo 141, per guida pericolosa. Analoghi servizi di controllo, finalizzati a scoraggiare comportamenti di guida pericolosi e a garantire la sicurezza di turisti ed utenti della strada saranno ripetuti nelle strade del parco nazionale per il periodo estivo.