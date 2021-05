Telethon, Poggio Sannita risponde presente in pizza XVII Aprile

A Poggio Sannita oggi e domani (1-2 maggio) dalle 10 alle 20, in piazza XVII Aprile operativo il banchetto Telethon, campagna di primavera 2021, per la vendita dei “cuori di biscotto”, il cui ricavato andrà a finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare.



L’evento – per la cui gestione in sicurezza saranno osservate tutte le precauzioni per il contenimento della pandemia da Covid-19 (distanziamento con il donatore, uso dei dispositivi di protezione individuale, utilizzo del gel igienizzante e assoluto divieto di assembramenti) – è presente a Poggio Sannita dal 2008 grazie all’impegno dei diversi volontari avvicendatisi nel corso degli anni e alla sensibilità dei poggesi, il paese si è sempre segnalato fra i più generosi.

Quest’anno i giovanissimi volontari Alessandra, Vittoria e Karol, come già fatto per le scorse edizioni, si stanno impegnando con disponibilità ed entusiasmo per la buona riuscita dell’evento, con l’auspicio che tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità.