Tennis: Carolina Troiano si aggiudica il 2° memorial “Marco Creopolo”

Vito Marinelli (2.7 del Circolo Tennis Njlaya Bari) e Carolina Troiano (2.6 romana ma tesserata A.S.D. Tennis Club Benevento) hanno vinto, rispettivamente nel maschile e femminile, il 2° Torneo Memorial “Marco Creopolo” organizzato dallo staff dell’A.T. Campobasso di via Duca d’Aosta.

98 gli iscritti in totale per un evento che al suo secondo anno ha messo in scena incontri di ottimo livello con tennisti provenienti da tutto il centrosud Italia.

Piuttosto movimentata la fase finale, soprattutto tra gli uomini, dove sia le semi che la finalissima sono state condizionate da infortuni. Nella mattinata di lunedì Yuri Di Biase ha dovuto lasciare il campo proprio a Vito Marinelli a causa di noie muscolari (61 10 il parziale). Nell’altro incontro, la testa di serie n.1 Francesco Taccone (2.6 del Circolo Tennis Pisticci) ha subìto una distorsione alla caviglia consegnando, di fatto, l’accesso in finale al portacolori del circolo campobassano Vittorio Berzo.

Assolutamente livellata la differenza di classifica nell’ultimo atto dove Berzo ha giocato sempre alla pari col più quotato avversario, mostrando probabilmente il suo miglior tennis fino a quando, purtroppo, sul punteggio di 36 63 34 ha dovuto alzare bandiera bianca per un forte dolore alla coscia sinistra, praticamente bloccata nei movimenti, cedendo il titolo al barese, anch’egli in campo con diverse noie fisiche.

Tutto liscio, invece, tra le donne dove la Troiano (favorita alla partenza) ha dovuto impiegare tre set per avere la meglio sulla coriacea partenopea Valeria Acquaviva, 2.8 tesserata per il Circolo Match Ball Napoli: 46 62 60 lo score finale.

A fare gli onori di casa nella cerimonia di premiazione il giudice arbitro Stefano Fasciano che ha consegnato i premi ai vincitori alla presenza del fratello e delle sorelle dell’indimenticato Marco.