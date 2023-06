Tenta di schivare un cinghiale, abbatte un palo dell’illuminazione e si ribalta

Nel primo pomeriggio di ieri squadra di Vigili del fuoco è intervenuta a Termoli, in via Sangro, angolo via Adige, per un’auto ribaltata al centro della carreggiata. Il personale dei Vigili del fuoco di Termoli ha trovato il conducente, già fuori dall’abitacolo, che dichiarava di essere entrato in collisione con il palo dell’illuminazione pubblica per evitare un cinghiale che al momento stava repentinamente attraversando la strada. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche una pattuglia della Polizia municipale.

