Tentano di scassinare dei distributori automatici, coppia denunciata

Un 42enne di Pescara ed una 23enne di Montesilvano sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per tentato furto aggravato in concorso. Gli eventi risalgono alla notte del 29 giugno scorso. L’uomo e la giovane donna, in sella ad uno scooter, raggiungono un’attività commerciale ubicata in centro città e, dopo aver estratto un arnese da scasso, forzano alcune macchinette presenti con l’obiettivo di prelevare il denaro in esso contenuto. I due malfattori non riusciva nel loro intento perché disturbati dall’arrivo di alcuni passanti. Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno permesso di individuare i responsabili. Ciò è stato possibile all’accurata analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona.

Correlati