Ubriaco al volante, denunciato dal Norm di Isernia

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno intensificato i controlli nei confronti dei conducenti di autoveicoli, soprattutto in orario notturno, per verificarne le condizioni psicofisiche, in relazione a potenziali abusi di bevande alcoliche o usi di sostanze stupefacenti.

In particolare un soggetto, sottoposto a verifica per aver manifestato sintomatologia riconducibile ad abuso di sostanze alcoliche, è risultato avere un tasso alcolemico di circa 1,30 g/l per cui i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, decurtare i punti e segnalarlo alla locale Autorità giudiziaria per le relative determinazioni. Nei suoi confronti verrà altresì emesso un provvedimento di sospensione/revoca del documento da parte della Prefettura.